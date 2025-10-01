Экономика
20:16, 1 октября 2025Экономика

Бывшая невестка Трампа решила избавиться от особняка времен Эндрю Джексона

Бывшая невестка Трампа выставила на продажу двухвековой особняк за $ 8,8 млн
Виктория Клабукова

Фото: Nicholas Doyle / mansionglobal.com

Бывшая невестка президента США Дональда Трампа решила избавиться от недвижимости, оставшейся ей после развода. Хозяйка оценила его в 8,8 миллиона долларов, пишет Mansion Global.

Выставленный на продажу объект располагается в городе Миллбрук, к северу от Нью-Йорка. Он представляет собой трехэтажный особняк времен президентства Эндрю Джексона. Этот дом светская львица Марта Линдли Блэйн Трамп приобрела в 90-х, будучи замужем за младшим братом Дональда Трампа, Робертом. В 2010 году после развода поместье отошло Марте.

Площадь дома составляет 743 квадратных метра. В особняке есть восемь спален. Здание 1830 года постройки было отремонтировано накануне, среди прочих элементов декора дух эпохи несут исконные паркетные полы и французские двери. В поместье оборудован винный погреб и камерный домашний театр на 16 зрителей. На придомовом участке раскинулись два пруда, несколько амбаров и гараж, рассчитанный на три автомобиля.

В январе был продан недостроенный дом по соседству с резиденцией американского президента Мар-а-Лаго. Объект обошелся покупателю в 45 миллионов долларов.

