Угощавшему прохожих шаурмой и сигаретами россиянину вынесли приговор

Суд дал 1 год условно уральцу, угощавшему прохожих шаурмой по чужой карте

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор щедрому мужчине, который угощал шаурмой и сигаретами прохожих по чужой банковской карте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Местный житель по имени Алексей признан виновным в краже. Свою вину он признал в полном объеме, ущерб потерпевшей возместил. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Из приговора следует, что в мае пьяный уралец нашел на скамейке у жилого дома на улице Суворова банковскую карту. Он купил несколько блоков сигарет, алкоголь и большое количество шаурмы и хот-догов, которыми угощал прохожих.

Хозяйка карты, лишившаяся 10 тысяч рублей из-за щедрости Алексея, обратилась в полицию. Его быстро нашли по покупкам и камерам видеонаблюдения.

На суде он пояснил, что его разум затуманил алкоголь, и он подумал, что угощать всех горячей и вкусной пищей считается благим делом.

