Россиянина заподозрили в краже миллионов с банковской карты участника СВО

На Чукотке арестовали мужчину, укравшего более трех млн рублей у участника СВО

На Чукотке арестовали мужчину по обвинению в краже более трех миллионов рублей у участника СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, 35-летний житель Анадыря получил доступ к банковскому приложению участника спецоперации и похитил со счета более трех миллионов рублей. Обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск.

После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа. Он обвиняется по статье 158 («Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что нападавшую на фуры банду иностранцев задержали в российском регионе и отправили в колонию.