В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящий момент воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на полеты были введены в трех российских аэропортах Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч). Потом на прием и выпуск самолетов закрылись еще три воздушных гавани: Жуковский (Раменское), Ярославль (Туношна) и Псков.