Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:11, 1 октября 2025Путешествия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящий момент воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на полеты были введены в трех российских аэропортах Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч). Потом на прием и выпуск самолетов закрылись еще три воздушных гавани: Жуковский (Раменское), Ярославль (Туношна) и Псков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Глава МИД Германии призвал ввести обязательный призыв в армию

    Полиция нашла виновника убийства 50-летней давности

    Российские бойцы ликвидировали грузинского наемника в зоне СВО

    Жители Харькова сообщили о массированном ударе по городу

    Девушка проучила очень опекающих ее родителей с помощью полиции

    Некоторым россиянам повысили оклады с 1 октября

    Археологи нашли затонувший корабль возрастом две тысячи лет

    Создано устройство для моментального лечения тяжелых переломов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости