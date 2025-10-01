Интернет и СМИ
В России допустили потерю Максимом Галкиным своего имени

RT: Иноагент Максим Галкин может лишиться своего имени
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роспатент получил заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин» (юморист признан Минюстом России иностранным агентом), зарегистрированного на индивидуальное предпринимательство, которое было ликвидировано по решению собственника. Если ведомство пойдет навстречу заявителю, эта марка впоследствии может уйти к третьему лицу, пишет RT.

«Это означает, что после аннулирования защиты Галкин лишится исключительных прав на собственное имя», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, основанием для прекращения правовой охраны является ликвидация индивидуального предпринимательства, на которое был зарегистрирован знак.

Галкин зарегистрировал товарный знак на свое ИП, которое, по данным Единого реестра юридических лиц, было закрыто 18 января 2023 года по его собственному решению.

Как установил RT, заявление о прекращении охраны товарного знака, принадлежащего Максиму Галкину, подал Анатолий Аронов, президент «Первой патентной компании».

Ранее стало известно, что шоумена сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале. Сообщалось, что Галкин ехал на велосипеде, когда в него сбоку влетел автомобиль Volkswagen.

