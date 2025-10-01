В России не покажут победивший в Каннах фильм

Фильм «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, известного критикой политики Ирана, не покажут в кинотеатрах России. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, полученной от прокатчика картины, компании «Русский Репортаж», фильму было отказано в прокатном удостоверении. Причины решения не называются. Изначально премьера в России была запланирована на 30 октября.

«Простая случайность» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также была выдвинута на «Оскар» от Франции.

