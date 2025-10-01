Культура
16:34, 1 октября 2025Культура

Врачам удалось стабилизировать мать Сергея Жукова

Мать Сергея Жукова рассказала, что врачам удалось стабилизировать ее состояние
Мама певца Сергея Жукова Лилия прокомментировала свое состояние после срочной госпитализации. Ее слова передает Telegram-канал Shot.

Женщина сообщила журналистам, что идет на поправку и уже чувствует себя хорошо. В ближайшее время ее должны выписать из стационара. По информации канала, Лилии Наильевне диагностировали нарушение кровообращения в задних отделах головного мозга. Жуков сам привез маму в больницу, когда она почувствовала недомогание.

Известно, что 72-летняя мать лидера группы «Руки Вверх!» живет в Димитровграде Ульяновской области, но часто навещает в Москве сына и внуков. После выписки Жуков, при необходимости сможет поддерживать свое здоровье медикаментами.

Ранее стало известно, что мать певца Сергея Жукова, известного по выступлениям в группе «Руки Вверх!», госпитализировали.

