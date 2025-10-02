Ценности
Белла Хадид вышла в свет в топе с глубоким декольте без бюстгальтера

Модель Белла Хадид вышла в свет в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Andrea Cremascoli / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица посетила выставку Virgil Abloh x Colette в рамках Недели моды в Париже. Папарацци запечатлели знаменитость в черном топе с глубоким декольте, бриджах и коричневой кожаной куртке. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В качестве аксессуаров модель выбрала черную массивную сумку, крупный кулон на длинной цепочке, серьги и солнцезащитные очки. В то же время звезда собрала волосы в высокий пучок.

В сентябре страдающую от тяжелой болезни Беллу Хадид заметили на публике после госпитализации. Она прогуливалась по улицам Парижа в коричневом тренче и черных солнцезащитных очках.

