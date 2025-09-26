Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 26 сентября 2025Ценности

Страдающую от тяжелой болезни Беллу Хадид заметили на публике после госпитализации

Модель Беллу Хадид заметили в Париже после госпитализации из-за болезни Лайма
Мария Винар

Фото: Backgrid / Legion-Media

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид, которая страдает от тяжелой болезни Лайма, появилась на публике после госпитализации и попала в объективы папарацци. Об этом сообщает People.

28-летнюю манекенщицу заметили в преддверии старта новой Недели моды. Она прогуливалась по улицам Парижа в коричневом тренче и черных солнцезащитных очках. При этом на ее лице присутствовал макияж, выполненный в нюдовых тонах, а волосы были распущены. Кроме того, модель носила на плече небольшую темно-коричневую сумку люксового бренда Coach.

Согласно сообщению издания, знаменитость также опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео, в котором она запечатлела себя в спортзале на беговой дорожке. «Просто иду, но все же! Восстанавливаю силы», — подписала звезда кадры.

Хадид попала в больницу 18 сентября из-за обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты уличили женщину во лжи о диагнозе наследницы. Они заметили на фото оборудование для гемодиализа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свыше 10 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада

    В Москве доля свободных офисов упала до пяти процентов

    Жестокую расправу над российским пенсионером раскрыли спустя 13 лет

    Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета

    Наталия Орейро вернется в Россию

    Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова и главы Госдепа

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости