Страдающую от тяжелой болезни Беллу Хадид заметили на публике после госпитализации

Модель Беллу Хадид заметили в Париже после госпитализации из-за болезни Лайма

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид, которая страдает от тяжелой болезни Лайма, появилась на публике после госпитализации и попала в объективы папарацци. Об этом сообщает People.

28-летнюю манекенщицу заметили в преддверии старта новой Недели моды. Она прогуливалась по улицам Парижа в коричневом тренче и черных солнцезащитных очках. При этом на ее лице присутствовал макияж, выполненный в нюдовых тонах, а волосы были распущены. Кроме того, модель носила на плече небольшую темно-коричневую сумку люксового бренда Coach.

Согласно сообщению издания, знаменитость также опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео, в котором она запечатлела себя в спортзале на беговой дорожке. «Просто иду, но все же! Восстанавливаю силы», — подписала звезда кадры.

Хадид попала в больницу 18 сентября из-за обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты уличили женщину во лжи о диагнозе наследницы. Они заметили на фото оборудование для гемодиализа.