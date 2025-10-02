Европу призвали смириться с политикой Трампа по Украине

NYT: Европе нужно смириться с политикой Трампа по финансированию Украины

Европе нужно смириться с политикой президента США Дональда Трампа по финансированию Украины и принять другую стратегию. Об этом заявила научный сотрудник Международного института стратегических исследований Мария Шагина, сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, европейские чиновники стали пристальнее следить за замороженными российскими активами, поскольку американская помощь Украине при президенте Трампа иссякает. Идея дальнейшего использования активов России получила широкую поддержку после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и аналогичного предложения, выдвинутого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Однако в Германии Мерц с растущей крайне правой оппозицией, которая критикует его за трату денег немецких налогоплательщиков на Украину. Кроме того, премьер-министр Бельгии, где находится большая часть российских активов, Александр де Кро выступил против этой идеи, сославшись на чрезмерный риск для своей страны.

«Это очень интересный геополитический поворот. Учитывая изоляционистскую внешнюю политику Трампа, Европе нужно смириться и принять другую стратегию», — отметила Шагина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости использования российских активов, но не доходов от них, для предоставления кредита Украине. По его словам, когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право.