Макрон сделал новое заявление о судьбе активов России

Макрон заявил о недопустимости использования российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости использования российских активов, но не доходов от них, для предоставления кредита Украине. Его слова приводит газета The Guardian.

«Когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии [Барт Де Вевер]», — отметил французский лидер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала выделение Украине так называемого репарационного кредита с использованием замороженных активов России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

Вскоре премьер Бельгии Де Вевер выступил против предложения главы Еврокомиссии. По его словам, изъятие активов третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для Евросоюза в целом.