Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 1 октября 2025Мир

Макрон сделал новое заявление о судьбе активов России

Макрон заявил о недопустимости использования российских активов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eliot Blondet / Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости использования российских активов, но не доходов от них, для предоставления кредита Украине. Его слова приводит газета The Guardian.

«Когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии [Барт Де Вевер]», — отметил французский лидер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала выделение Украине так называемого репарационного кредита с использованием замороженных активов России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

Вскоре премьер Бельгии Де Вевер выступил против предложения главы Еврокомиссии. По его словам, изъятие активов третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для Евросоюза в целом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нее Украина давно потеряла бы Донбасс». Почему европейцы хотят закрыть самую эффективную программу военной помощи Киеву?

    Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

    Имущество уволенного вице-губернатора российского региона заблокировали

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    В России назвали воровством одно решение Европы по Украине

    Россиян предупредили о риске обрушить дом из-за ремонта

    Водитель автобуса оплевал россиянок и попал на видео

    В российском регионе пенсионер поплатился за работу на иностранную разведку

    Прическа Шона Пенна на фото с премьеры нового фильма стала мемом в сети

    В России рассказали о совершенствовании «Терминаторов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости