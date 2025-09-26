Премьер Бельгии выступил против кредита Украине под замороженные активы России

Премьер Бельгии отверг идею ФРГ выдать Киеву кредит под замороженные активы РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН выступил против предложения Германии о выдаче Украине кредита под замороженные российские активы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взять деньги… и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить… Это никогда не произойдет», — заявил политик.

По словам де Вевера, воплощение в жизнь предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца об изъятии активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для Евросоюза в целом. «Если страны увидят, что деньги центробанков могут исчезнуть в случае, если европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны», — пояснил он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила выдать Украине кредит из замороженных активов России на сумму 140 миллиардов евро. Согласно предложению ЕК, кредит должен предоставляться траншами и использоваться для «оборонного сотрудничества», а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева. Ожидается, что Украина должна будет выплатить кредит после завершения конфликта.