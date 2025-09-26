Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:03, 26 сентября 2025Мир

Премьер Бельгии выступил против кредита Украине под замороженные активы России

Премьер Бельгии отверг идею ФРГ выдать Киеву кредит под замороженные активы РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН выступил против предложения Германии о выдаче Украине кредита под замороженные российские активы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взять деньги… и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить… Это никогда не произойдет», — заявил политик.

По словам де Вевера, воплощение в жизнь предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца об изъятии активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для Евросоюза в целом. «Если страны увидят, что деньги центробанков могут исчезнуть в случае, если европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны», — пояснил он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила выдать Украине кредит из замороженных активов России на сумму 140 миллиардов евро. Согласно предложению ЕК, кредит должен предоставляться траншами и использоваться для «оборонного сотрудничества», а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева. Ожидается, что Украина должна будет выплатить кредит после завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости