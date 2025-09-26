Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит из активов России

Politico: ЕК предложила выдать Украине кредит из замороженных активов России

Еврокомиссия (ЕК) предложила выдать Украине кредит из замороженных активов России на сумму 140 миллиардов евро. Об этом пишет Politico.

«Европейская комиссия предложила использовать российские денежные средства, попавшие под санкции, для финансирования нового кредита Украине в размере 140 миллиардов евро», — утверждается в публикации.

Согласно предложению ЕК, кредит должен предоставляться траншами и использоваться для «оборонного сотрудничества», а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева. Ожидается, что Украина должна будет выплатить кредит после завершения конфликта.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России.