Супермодель Хайди Клум показала маску от нового костюма на Хеллоуин

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах запечатлена маска, созданная по очертаниям лица и формы головы манекенщицы. При этом можно заметить, что она установлена на металлическую пластину.

В августе Хайди Клум рассказала, что уже несколько месяцев работает над новым костюмом на Хеллоуин. По ее словам, в этом году она будет невероятно страшной и уродливой. В то же время знаменитость не стала раскрывать детали, касающихся парных костюмов с ее супругом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

В ноябре прошлого года Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга. При этом ее костюм был дополнен прозрачным платьем и красной накидкой.