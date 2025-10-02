Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:50, 2 октября 2025Ценности

Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

Супермодель Хайди Клум показала маску от нового костюма на Хеллоуин
Мария Винар

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах запечатлена маска, созданная по очертаниям лица и формы головы манекенщицы. При этом можно заметить, что она установлена на металлическую пластину.

В августе Хайди Клум рассказала, что уже несколько месяцев работает над новым костюмом на Хеллоуин. По ее словам, в этом году она будет невероятно страшной и уродливой. В то же время знаменитость не стала раскрывать детали, касающихся парных костюмов с ее супругом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

В ноябре прошлого года Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга. При этом ее костюм был дополнен прозрачным платьем и красной накидкой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение Европе

    Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

    Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

    В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

    Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

    Путин высказался о военных противостояниях с участием России

    Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

    Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

    В России задержали торговавшего людьми ради их органов иностранца

    Подсчитаны потери стран G7 в случае конфискации активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости