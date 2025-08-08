Ценности
15:23, 8 августа 2025Ценности

Хайди Клум раскрыла детали нового костюма на Хеллоуин

Супермодель Хайди Клум работает над костюмом на Хеллоуин уже несколько месяцев
Мария Винар
Хайди Клум и Джимми Фэллон. Кадр: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум раскрыла детали костюма для предстоящего Хеллоуина. Соответствующая запись ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon появилась на YouTube.

Манекенщица рассказала, что уже несколько месяцев работает над новым костюмом. «Я буду невероятно уродливой и невероятно страшной», — заявила она.

В то же время знаменитость не стала раскрывать детали, касающихся парных костюмов с ее супругом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. «Давайте не будем все портить. У нас ровно 86 дней, но кто их считает?» — подчеркнула она.

В ноябре прошлого года Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга. При этом ее костюм был дополнен прозрачным платьем и красной накидкой.

