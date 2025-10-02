Колумбия выслала всех израильских дипломатов

Колумбия разорвала торговое соглашение с Израилем и выслала дипломатов из страны

После того, как Израиль задержали в международных водах активистов «Флотилии стойкости», в числе которых были две гражданки Колумбии, лидер республики Густаво Петро заявил о разрыве соглашения о свободной торговле с Тель-Авивом и высылке дипломатической делегации Израиля из страны. Об этом политик написал в соцсети X.

«Если эта информация верна, налицо новое международное преступление [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. В международных водах были задержаны две колумбийские гражданки, которые занимались гуманитарной поддержкой Палестины (...) Соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Вся дипломатическая делегация Израиля в Колумбии покидает страну», — написал Петро.

Он заявил, что МИД республики должен подать «все соответствующие иски» и призвал международных адвокатов «встать на службу» Колумбии совместно с местными юристами.

Ранее стало известно, что израильские военные задержали активистов флотилии Греты Тунберг.