Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 2 октября 2025Мир

Колумбия выслала всех израильских дипломатов

Колумбия разорвала торговое соглашение с Израилем и выслала дипломатов из страны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как Израиль задержали в международных водах активистов «Флотилии стойкости», в числе которых были две гражданки Колумбии, лидер республики Густаво Петро заявил о разрыве соглашения о свободной торговле с Тель-Авивом и высылке дипломатической делегации Израиля из страны. Об этом политик написал в соцсети X.

«Если эта информация верна, налицо новое международное преступление [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. В международных водах были задержаны две колумбийские гражданки, которые занимались гуманитарной поддержкой Палестины (...) Соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Вся дипломатическая делегация Израиля в Колумбии покидает страну», — написал Петро.

Он заявил, что МИД республики должен подать «все соответствующие иски» и призвал международных адвокатов «встать на службу» Колумбии совместно с местными юристами.

Ранее стало известно, что израильские военные задержали активистов флотилии Греты Тунберг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    В МИД России высказались об отношениях с Модавией после выборов

    По железнодорожной инфраструктуре под Киевом нанесли удар

    Израиль протаранил одно из судов флотилии Греты Тунберг

    «Барселона» проиграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов

    Колумбия выслала всех израильских дипломатов

    Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон

    В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью России

    Хайди Клум отказалась от штанов в рекламе для модного бренда

    Глава Дагестана высказался о драке в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости