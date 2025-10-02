Россия
Смерть россиянки на могиле погибшего на СВО сына объяснили

Психолог Степанова заявила, что боль от утраты близкого может снизить иммунитет
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Боль от утраты близкого человека может снизить иммунитет и привести к обострению хронических заболеваний, а также увеличить нагрузку на сердце и нарушить гормональный фон. Об этом, комментируя трагическую череду смертей в семье умершей на могиле бойца СВО россиянки, «Ленте.ру» рассказала клинический психолог, автор Telegram-канала «Жить после» Эльвира Степанова.

Тело Ольги Шарыповой из Забайкальского края нашли на могиле ее сына, 23-летнего Максима Шарыпова, погибшего в зоне СВО в июне 2025 года. С момента его похорон прошло чуть больше 40 дней. Скорбящая мать часто ходила на кладбище к сыну и не выдержала горя. Ей было около 50 лет. Но на этом смерти в семье Шарыповых не прекратились и вскоре после похорон женщины умер ее старший сын, 28-летний Евгений Шарыпов — у него открылась язва. Врачи не успели спасти мужчину. В его окружении уверены, что болезнь обострилась на фоне стресса.

Психолог Степанова объяснила, что во время стресса в организме человека вырабатывается гормон кортизол, который при длительном повышении снижает активность иммунных клеток и подавляет защиту организма, ослабляя иммунитет. «При горевании его уровень остается повышенным неделями и месяцами, что приводит к серьезным последствиям», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Кортизол уменьшает количество и эффективность клеток, которые борются с вирусами и бактериями, поэтому человек чаще болеет. Он снижает и выработку половых гормонов, что приводит к ухудшению сна, настроения, замедляет работу щитовидной железы, из-за чего появляется постоянная усталость. Кроме того, он оказывает разрушительное воздействие на слизистую желудка, снижая защитные функции и замедляя восстановление тканей, что может привести к развитию заболеваний ЖКТ. Также кортизол повышает давление и частоту сердечных сокращений, заставляя сердце работать в усиленном режиме и увеличивая риск сердечных заболеваний

Эльвира Степановапсихолог

Пик стрессовой реакции при горевании приходится именно на первые недели после утраты, поскольку именно в этот период происходит резкое повышение уровеня адреналина и кортизола, подчеркивает Степанова. Также в этот период формируются новые нейронные связи, призванные адаптировать мозг к жизни без близкого человека. «Поэтому я бы назвала 40 дней критическим промежутком, когда человек особенно нуждается в заботе, поддержке и профессиональном сопровождении», — отметила психолог.

Кроме того, по словам Степановой, существуют исследования, доказывающие, что риск любой серьезной проблемы с сердцем существенно повышается в первое время после утраты. Так, например, у скорбящего человека может возникнуть «синдром разбитого сердца», по симптоматике напоминающий сердечный приступ.

Несмотря на то, что, в отличие от инфаркта, при котором сердце повреждается навсегда, этот синдром как правило обратим, это все равно «опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи», подчеркнула Степанова. В его группе риска женщины после 50 лет, у которых с возрастом снижается концентрация половых гормонов эстрогенов, защищавших сердце.

