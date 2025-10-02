Экономика
15:38, 2 октября 2025Экономика

Масштабы кадрового голода в ключевой российской отрасли оценили

НОСТРОЙ: Дефицит кадров на стройке составляет более 750 тысяч человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В настоящее время строительной отрасли, являющейся одной из ключевых секторов российской экономики, не хватает в общей сложности свыше 750 тысяч работников. Об этом заявил вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз. Его слова приводит ТАСС.

На данный момент на стройке в России задействованы суммарно почти 7 миллионов работников. Несмотря на это, отрасль по-прежнему испытывает острый кадровый голод, отметил Мороз. Главным образом сектору не хватает рабочих основных специализаций.

Высокая потребность в кадрах наблюдается при строительстве не только жилья, но также при возведении промышленных и социальных объектов, инфраструктуры и дорог, добавил вице-глава отраслевой ассоциации. «На наш взгляд, отрасли требуется еще более 750 тысяч человек», — констатировал Мороз.

О тяжелой кадровой ситуации на стройке ранее заявляла в том числе профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова. Она отнесла эту отрасль к числу секторов, испытывающих наибольшие трудности с наймом новых работников. Другими проблемными сегментами аналитик назвала сельское хозяйство, а также сферы информационных технологий и обрабатывающей промышленности.

Сохранение напряженной ситуации на рынке труда стало одной из причин осторожного снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров Центробанка. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что кадровый голод мешает сгладить дисбаланс спроса и предложения. Это обстоятельство, в свою очередь, способствует разгону инфляции, которая все еще остается вдвое выше целевого показателя в 4 процента.

