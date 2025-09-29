Экономика
09:32, 29 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали отрасли с самым острым кадровым голодом

Профессор Нежникова: На стройке и в сельхозе наблюдается острая нехватка кадров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В настоящее время наибольшую потребность в работниках испытывают строительные и сельскохозяйственные предприятия. Об этом заявила профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова, ее слова приводит газета «Известия».

Острый кадровый голод, добавила она, наблюдается также в сферах обрабатывающей промышленности и информационных технологий. Нехватка сотрудников, пояснила Нежникова, вынуждает компании, задействованные в вышеуказанных отраслях, переманивать или удерживать действующих работников. Одним из вариантов является повышение зарплат.

Подобная стратегия предприятий негативным образом сказывается на российской экономике, отметила Нежникова. Повышение ежемесячных окладов сотрудников, объяснила эксперт, вынуждает компании увеличивать отпускные цены на свою продукцию, чтобы отбить растущие издержки. Это обстоятельство в итоге разгоняет инфляцию в стране. Такого рода тактика компаний также не способствует устранению дисбаланса спроса и предложения. «Зарплаты растут быстрее производительности труда и объемов выпуска предприятий», — резюмировала Нежникова.

Впрочем, зарплатная гонка в России в скором времени может завершиться, предупреждают аналитики консалтинговой конторы в сфере управления Regroup. У отечественных компаний становится все меньше ресурсов для поддержания высоких темпов роста окладов сотрудников, отмечают эксперты. Продолжение зарплатной гонки в целом становится нерентабельным для бизнеса на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и замедления роста выручки.

