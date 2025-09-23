Россиян предупредили о скором завершении зарплатной гонки

«Ведомости»: Рост издержек компаний РФ может положить конец зарплатной гонке

Рост издержек российских компаний вкупе с увеличением доли фонда оплаты труда (ФОТ) в структуре выручки фирм может в скором времени положить конец зарплатной гонке, наблюдающейся в стране последние несколько лет. Об этом предупреждает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой конторы в сфере управления Regroup.

С начала 2025 года номинальные (прописанные в договорах) зарплаты сотрудников отечественных компаний увеличились на 8,9-9 процентов, что ниже прироста, зафиксированного за тот же период 2024-го. Динамика продолжает замедляться, отмечают эксперты. На этом фоне работодатели все чаще задумываются о прекращении зарплатной гонки. Соответствовать ей значительная часть компаний больше не может.

Продолжение зарплатной гонки становится нерентабельным для бизнеса, добавляют аналитики. На фоне ухудшения экономической ситуации в стране увеличивать зарплаты сотрудникам теми же темпами, что раньше, оказывается невыгодной стратегией для многих фирм. У все большего числа компаний в России рост выручки в 2025 году заметно замедлился, а у некоторых организаций основные финансовые показатели вовсе упали. В этих условиях рассчитывать на стремительный рост ежемесячных окладов в обозримом будущем вряд ли получится, резюмировали в Regroup.

На стремительный рост зарплат российских работников ранее указывал в том числе советник главы Центробанка Кирилл Тремасов. Выдерживать подобные темпы компаниям становится трудно. Это подтверждает замедление динамики окладов в стране в 2025 году. С января средняя ежемесячная зарплата в России увеличилась примерно на 15 процентов, тогда как по итогам 2024-го прирост составил 19 процентов. Несмотря на это, подчеркнул Тремасов, динамика все еще остается достаточно высокой. Как долго она будет сохраняться на этом уровне, советник Эльвиры Набиуллиной прогнозировать не стал.

