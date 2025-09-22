ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

Советник главы ЦБ Тремасов: Рост средней заплаты с начала года составил 15 %

С начала 2025 года рост средней зарплаты в России составил порядка 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом заявил советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его слова приводит ТАСС.

Подобную динамику он счел очень быстрой. Однако в этом году рост средней заработной платы в России замедлился. Если по итогам 2024-го прирост составил 19 процентов, то в 2025-м он оказался примерно на 4 п.п. ниже. «В этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий», — резюмировал Тремасов.

По итогам прошлого года средняя зарплата в России составила 87 952 рубля. В мае 2025 года показатель вплотную приблизился к отметке в 100 тысяч рублей. Согласно данным Росстата, к началу лета показатель достиг 99 422 рубля до вычета подоходного налога.

Более точным показателем, отражающим финансовое положение граждан, является медианная зарплата. Это обусловлено тем, что на расчет среднего оклада оказывает влияние большой разброс в высоких и низких значениях в ряде отраслей российской экономики, особенно, в бюджетном секторе. В частности, отмечалось, что в этом году 2,6 процента работающих граждан получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это стало рекордом с 2019 года.

Согласно данным сервиса «Работа.ру», по итогам первого квартала 2025 года медианная зарплата в России выросла на 17,2 процента и достигла 66,7 тысячи рублей. Это означает, что половина трудоспособного населения в стране получает в месяц больше этой суммы, а другая — меньше.