Рост зарплат россиян привел к увеличению числа получающих меньше МРОТ

РБК: Число получающих зарплату ниже МРОТ россиян выросло впервые с 2019 года

В 2025 году, по данным Росстата, 2,6 процента работающих россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), что стало максимумом с 2019 года, когда эта такая составляла 2,9 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

Основной вклад в возвращение к росту процента граждан с доходами ниже МРОТ внес бюджетный сектор, где эта доля достигла 4,2 процента (в 2019 году — 4,5 процента). В частном секторе показатель с 2023 года остается на уровне 1,1 процента.

Размер МРОТ в текущем году составляет 22 440 рублей. В 2026-м его предполагается поднять до 27 093 рублей, а меньше этого уровня сейчас получают уже более шести процентов.

Дополнительные расходы из-за этого повышения Минтруд в финансово-экономическом обосновании к соответствующему законопроекту оценивает в 285 миллиардов рублей. Из них 162,5 миллиарда придутся на увеличение выплат работникам региональных и муниципальных государственных учреждений, 56 миллиардов — на федеральных служащих, а 66,4 миллиарда — на реальный сектор экономики.

В пресс-службе Минтруда на просьбу прокомментировать рост числа граждан, получающих меньше МРОТ, одновременно с сообщениями о стабильном росте зарплат в стране напомнили, что такие выплаты законны только в отношении работников, занятых неполное рабочее время.

Представитель ведомства указал, что низкий доход может получать преподаватель вуза, который читает лекции за пределами основного места работы, педагоги дополнительного образования и другие категории работников. Также в Минтруда признали, что эффект может быть частично связан с опережающими темпами роста самого МРОТ.

Старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Лукьянова заметила, что, скорее всего, доля работников с зарплату ниже МРОТ больше. Дело в том, что данные Росстата по реальному сектору не учитывают малый бизнес, где низкие доходы встречаются часто.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, в свою очередь, добавил, что рост доли таких работников свидетельствует и о росте теневого рынка труда. Предприятие переводит сотрудника на пониженную ставку, а остаток выдает в конверте, чтобы таким образом сэкономить на обязательных выплатах.

Также нередки подобные уловки в бюджетном секторе. Для выполнения указа президента людей сажают на половину ставки при полном рабочем дне, а потом досчитывают среднюю зарплату, напомнил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что идея лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова поднять МРОТ до 50 тысяч рублей приведет только к росту инфляции.