17:30, 2 октября 2025

Муж Николь Кидман может потерять миллионы долларов в случае измены актрисе

RadarOnline: Урбан может лишиться денег, если его измена Кидман подтвердится
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Супруг актрисы Николь Кидман, известный австралийский певец Кит Урбан может лишиться миллионов долларов, если слухи о его измене подтвердятся. Об этом пишет RadarOnline.

«Говорят, что Кит, возможно, был неверен, и это может открыть возможность оспаривания брачного договора. Если Николь решит действовать, финансовые условия могут существенно измениться», — рассказали инсайдеры.

Отмечается, что слухи о романтических отношениях Урбана с молодой женщиной из музыкального бизнеса усилились на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман 30 сентября подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. При этом соглашение о совместной опеке над двумя дочерьми было подписано актрисой 6 сентября, а ее мужем — 29 августа.

