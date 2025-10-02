Культура
14:52, 2 октября 2025Культура

Музыкальный критик назвал причины ненависти публики к Седоковой

Соседов: Седокова вызывает бешенство у людей из-за равнодушия к смерти Тиммы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов объяснил, почему певица Анна Седокова продолжает получать негативные комментарии после потери бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Его цитирует Общественная служба новостей.

Соседов отметил, что артистка нравилась публики, когда была частью трио «ВИА Гра». «Теперь же мы видим абсолютно иную картину: состарившаяся Седокова пытается делать вид, что ей снова 20, но ей далеко за 40, и пытаться в этом возрасте исполнять роль девчонки — это идиотизм», — сказал он.

Критик также подчеркнул, что Седокова «вызвала бешенство у людей», когда продолжала выходить на публику «почти голая» и «очень плохо скрывала свое равнодушие» к смерти бывшего мужа. «Это нечеловеческое поведение, на мой взгляд. А народ в этом плане очень чувствительный и не любит таких поступков. Не красит Седокову ее нынешнее состояние, поведение, и вся она какая-то, простите, мерзкая», — заключил Соседов.

Ранее адвокат Александр Бенхин усомнился в возможности ареста в Латвии Анны Седоковой.

