Адвокат оценил шансы ареста Седоковой на фоне обвинений в доведении Тиммы до суицида

Адвокат Бенхин: Арест певицы Анны Седоковой в Латвии маловероятен

Адвокат Александр Бенхин усомнился в возможности ареста в Латвии экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Юриста цитирует «Абзац».

В июле адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о двух поданных в суд исках против Седоковой. Позже стало известно, что артистку вызовут на допрос в Латвию на фоне обвинений в доведении бывшего мужа до суицида. Отмечалось, что в случае неявки ей закроют въезд в Евросоюз.

Бенхин подчеркнул, что такие дела как правило возбуждаются там, где произошла сама трагедия. «Странно, что сегодня семья Тиммы занимается всем этим в Латвии. Да, Анна может приехать на допрос и высказать свои аргументы. Но маловероятно, что ее задержат», — заявил адвокат.

Юрист добавил, что Седокова может пообщаться со следователем по телефону. Сообщения о возможном аресте артистки он назвал пиаром со стороны семьи Тиммы.

Ранее Седокова впервые прокомментировала обвинения в доведении бывшего мужа Яниса Тиммы до суицида.