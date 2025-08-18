Культура
14:43, 18 августа 2025Культура

Седокову вызовут на допрос в Латвию под угрозой закрытия въезда в ЕС

Mash: Седокову вызовут на допрос по делу о доведении Тиммы до суицида
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову вызовут на допрос в Латвию на фоне обвинений в доведении бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, до суицида. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, семья спортсмена инициировала возобновление уголовного дела. Отмечается, что в случае неявки певице закроют въезд в Евросоюз (ЕС). Адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова отметила, что информацию о следствии разглашать не будут.

Ранее Седокова впервые прокомментировала обвинения в доведении бывшего мужа до суицида.

