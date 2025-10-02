На границе России и Казахстана скопились тысячи грузовиков

Ъ: На границе РФ и Казахстана образовались огромные очереди с грузами из Китая

На границе РФ и Казахстана скопилось несколько тысяч машин с грузами из Китая. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о примерно 7,5 тысячи единиц транспорта.

В публикации отмечается, что начавшаяся в Китае праздничная неделя усугубит проблему доставки импорта в Россию, а перевозчики в свою очередь видят в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций.

«Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100 процентах случаев — это микросхемы и любые станки», — цитирует издание руководителя отдела логистики YM Trans Group Александра Азатьяна. Замглавы такого же отдела СЛК Максим Емелин добавляет, что очереди начали скапливаться с середины сентября — в основном из машин с грузами двойного назначения, подозрительными, подпадающими под санкции товарами, среди которых электроника, дроны и детали к ним, одежда, товары западных брендов.

Таможенные досмотры по таким товарам происходят в 99 процентах случаев и многие перевозчики из-за опасений «сворачивают в отстойники для "выжидания лучшего момента"», добавляет он. Отмечается, что грузы, не относящиеся к перечисленным категориям, в среднем проходят границу за три-пять дней, что тоже дольше чем раньше, но все же «вполне в рамках нормальности».

О проблеме говорилось и раньше. Как стало известно из августовского письма президента ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова члену коллегии (министру) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслану Давыдову, сроки доставки грузов из Казахстана в Россию в среднем за год выросли на 32 процента, а тарифы — на 25 процентов. При этом указывалось, что сутки простоя фуры на погранпереходе обходятся в 20 тысяч рублей, и эти расходы и включаются в тарифы.