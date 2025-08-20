Перевозчики пожаловались на коллапс на границе с Казахстаном

«АвтоГрузЭкс»: Доставка грузов из Казахстана подорожала из-за проблем на границе

Сроки доставки грузов из Казахстана в Россию в среднем за год выросли на 32 процента, а тарифы — на 25 процентов из-за транспортного коллапса, который в последние месяцы наблюдается на пограничных переходах между странами. Об этом говорится в письме президента ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова члену коллегии (министру) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслану Давыдову, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он указал, что время пересечения границы существенно увеличилось из-за ряда факторов, главным из которых стал регулярный досмотр грузов. Усугубляют ситуацию сбои при передаче сообщений между сервисами электронных очередей и обмене VIN-номерами и страховыми данными.

Сутки простоя фуры на погранпереходе обходятся в 20 тысяч рублей, эти расходы и включаются в тарифы. За последний год срок пересечения границы вырос в два раза и может занять до трех суток.

По оценке Филатова, к коллапсу привело усиление контроля со стороны Казахстана в отношении грузов из стран ЕАЭС, следующих в Россию, и неготовность к этому инфраструктуры.

С января по август доля проверок выросла на четыре процентных пункта, достигнув 99 процентов. Республика усилила контроль за оформлением сопроводительных накладных и перевозкой отдельных категорий товаров, что связано с западными санкциями.

При этом отдельные пункты пропуска оказались не готовы к такой активности. Например, на пункте «Петухово-Жана Жол» не хватает полос и подъездных путей, стоянок и пунктов питания, а на пункте «Бугристое-Кайрак» постоянно теряет данные система электронной очереди.

В конце прошлого месяца Министерство финансов Казахстана предложило поправки в правила пересечения границы для грузового транспорта, что должно ускорить процесс. Вместе с тем, считают в «АвтоГрузЭксе», в текущих условиях изменения могут привести к дополнительным расходам перевозчиков и новому росту тарифов.

Ассоциация предложила ряд мер, которые позволили бы снизить остроту проблемы. В том числе речь идет о закреплении критериев распределения приоритетных мест в очереди, синхронизации правил приоритетного пересечения границы с российской стороны, обновлении механизма синхронизации данных между странами (только эта мера позволила бы сократить время перехода границы на 30 процентов) и ускорение модернизации погранпереходов, частично уже начавшейся.

О значительном ухудшении ситуации на границе с Казахстаном «АвтоГрузЭкс» сообщал еще в июне. Тогда эту информацию подтвердили и другие представители транспортной отрасли. О каких-либо предпринятых мерах с того момента не сообщалось.