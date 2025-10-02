Бывший СССР
18:34, 2 октября 2025Бывший СССР

На Украине языковая полиция оскорбила бабушку и кричала в мегафон «война не остановится»

В Киеве языковой патруль оскорбил пожилую женщину во время рейда на рынке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: foto_and_video / Shutterstock / Fotodom

В Киеве языковой патруль оскорбил пожилую женщину во время рейда на рынке. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что активисты искали там русскоязычные книги. В магазинах, где их находили, производили импровизированное «опечатывание», а печатные издания на русском просили отправить на утилизацию.

«Недовольную бабушку назвали "кацапкой"», — пишет издание. Кроме того, один из них прокричал в мегафон фразу «пока (...) украинцы используют язык оккупанта, война не закончится».

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с русским языком на Украине, заявил, что говорить на родном языке — это право всех граждан страны.

