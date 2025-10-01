Бывший СССР
В ООН прокомментировали притеснения на Украине говорящих на русском

Представитель генсека ООН Дюжаррик: Говорить на русском — право граждан Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Говорить на родном языке — это право всех граждан Украины. Притеснение украинской властью граждан, говорящих на русском, прокомментировал РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В ходе брифинга Дюжаррику задали вопрос, как генеральный секретариат ООН оценивает положение русскоязычных граждан на Украине.

«Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык», — заявил представитель организации.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская выразила беспокойство ростом числа граждан, которые говорят на русском языке. По словам чиновницы, необходимо учить детей украинскому языку «с роддома». Ивановская предложила новоиспеченным родителям на выписку украинские книги, диски с колыбельными, а также памятку, объясняющую значимость языка в формировании личности младенца.

