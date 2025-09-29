На Украине обеспокоились ростом числа русскоговорящих граждан

На Украине возросло число граждан, которые говорят на русском языке. Такое признание сделала языковой омбудсмен Елена Ивановская, передает «Страна.ua».
«Да, определенный откат есть (...) часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам», — обеспокоилась она ростом числа русскоговорящих граждан Украины.
По словам чиновницы, необходимо учить детей украинскому языку «с роддома». Ивановская предложила новоиспеченным родителям на выписку украинские книги, диски с колыбельными, а также памятку, объясняющую значимость языка в формировании личности младенца.
Ранее языковой омбудсмен попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке ради защиты будущего украинцев.