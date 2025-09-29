Бывший СССР
На Украине обеспокоились ростом числа русскоговорящих граждан

Ивановская обеспокоилась ростом числа русскоговорящих граждан на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

На Украине возросло число граждан, которые говорят на русском языке. Такое признание сделала языковой омбудсмен Елена Ивановская, передает «Страна.ua».

«Да, определенный откат есть (...) часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам», — обеспокоилась она ростом числа русскоговорящих граждан Украины.

По словам чиновницы, необходимо учить детей украинскому языку «с роддома». Ивановская предложила новоиспеченным родителям на выписку украинские книги, диски с колыбельными, а также памятку, объясняющую значимость языка в формировании личности младенца.

Ранее языковой омбудсмен попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке ради защиты будущего украинцев.

