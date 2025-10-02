Названы причины кредитования россиян в микрофинансовых организациях

ВЦИОМ: Почти 40% россиян предпочли МФО банкам из-за скорости выдачи денег

В России 37 процентов граждан шли за деньгами не в банк, а в микрофинансовую организацию (МФО), так как там заем выдают значительно оперативнее. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты процитировало агентство «Прайм».

Двумя другими причинами обращения в микрокредитную компанию россияне назвали меньшие требования к документам (30 процентов) и возможность получить кредит онлайн (29 процентов).

Социологическое исследование также показало, что 25 процентов жителей России за последние три года брали ссуды в МФО для покупки бытовой техники и электроники, а 24 процента — на повседневные покупки. Кроме того, 20 процентов кредитовались ради выплат по другим займам.

Ранее сообщалось, что самые большие суммы по микрокредитам в России запрашивают представители финансовой сферы. На втором месте маркетологи, которые просят в МФО порядка 20,2 тысячи, а на третьем — медицинские работники (20,1 тысячи).