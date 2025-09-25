Названы наибольшие суммы по микрозаймам в России

«Займер»: Финансисты запрашивают микрозаймы в среднем на 20,8 тысячи рублей

Наибольшие суммы по микрозаймам в России запрашивают представители финансовой сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевой организации «Займер».

Исследование проводилось в сентябре 2025 года исходя из информации по более чем 500 тысячам подобного рода заявок. По его итогам выяснилось, что финансисты в среднем обращаются в микрофинансовые конторы (МФО) за суммой в 20,8 тысячи рублей. Следом идут маркетологи, запрашивающие в МФО порядка 20,2 тысячи, и медицинские работники (20,1 тысячи). В топ-4 по этому показателю среди всех видов сотрудников также вошли строители (19,7 тысячи).

При этом чаще всего обращаются за микрозаймами представители торговой сферы. На их долю пришлось 15,1 процента всех заявок в МФО. Активно интересуются «быстрыми деньгами» под высокие проценты также самозанятые (14,4 процента) и работники тяжелой промышленности (8,1 процента). Замкнули топ-5 сотрудники общепита (7,2 процента) и строители (6,3 процента). В наименьшей же степени микрозаймы интересны работникам туристической сферы (0,9 процента) и финансистам (1,7 процента).

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что с 2026 года россияне не смогут оформить более одного микрозайма на руки. Кроме того, гражданам запретят выдавать подобный кредит, если у тех будет непогашенный долг в МФО. Подобные ограничения, отметил депутат, позволят снизить кредитную нагрузку россиян. Соответствующие предложения Центробанка (ЦБ), пояснил он, внесли в ГД, их планируется рассмотреть в осеннюю сессию.