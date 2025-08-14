Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:22, 14 августа 2025Экономика

Россиянам запретят оформлять больше одного микрозайма

Аксаков: С 2026 года россиянам запретят брать более одного займа на руки в МФО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

фОТО: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 2026 года в России хотят ввести ограничение на оформление микрозаймов — гражданам запретят брать более одного займа на руки в микрофинансовых организациях (МФО). Такие данные привел в разговоре с «Известиями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инициатива предусматривает отказ в выдаче новой ссуды заемщикам, у которых есть непогашенный долг в МФО. В то же время будет введен «период охлаждения» на три дня, а максимальный уровень переплаты составит до 100 процентов от суммы основного долга вместо текущего максимума в 130 процентов.

В пресс-службе Центробанка уточнили, что в расчете переплаты учитываются и сам долг, и проценты, а такде комиссии, пени и штрафы. Пока что ограничение действует отдельно для каждого договора с МФО, из-за чего при переоформлении займа отсчет просто обнуляется и проценты начисляют повторно. В итоге долг может во много раз превысить первоначальную сумму.

Предложения Банка России внесли в Госдуму и рассмотрят в осеннюю сессию, отметил депутат.

Ранее сообщалось, что россиянам стали реже одобрять микрозаймы. Кроме того, в 2024 году изменился портрет клиента микрофинансовых организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по зданию правительства российского региона

    Жители ДНР описали жизнь без воды в регионе словами «меньше пьем»

    Раскрыт главный секрет искусных любовников

    Российский командир рассказал о маскировке ВСУ взрывчатки под шишки

    На Аляске появились посвященные встрече Путин и Трампа сувениры

    Военный в отставке оценил перспективы опознания тел колумбийских наемников ВСУ

    В России назвали не связанную с Украиной цель переговоров Путина и Трампа

    Тарантулы отрастили огромные пенисы для борьбы с кровожадными самками

    На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34

    Известный американский рэпер едва не погиб в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости