По железнодорожной инфраструктуре под Киевом нанесли удар

Дроны Вооруженных сил (ВС) России ударили по железнодорожной инфраструктуре под Киевом. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), начался сильный пожар.

«"Герани" атаковали железнодорожную инфраструктуру в районе Бучи в Киевской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возникший пожар видно на расстоянии в несколько километров. Подробности удара не приводятся.

Ранее военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что вечером 1 октября был нанесен удар по ресторану в Балаклее Харьковской области, где на мероприятии собрались военнослужащие ВС Украины.