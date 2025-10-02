Бывший СССР
Стало известно об ударе по ресторану с военнослужащими ВСУ в Харьковской области

Военкор Безсонов: По ресторану, где находились военнослужащие ВСУ, нанесли удар
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Global Look Press

Вечером 1 октября был нанесен удар по ресторану в Балаклее Харьковской области. Как сообщает военный корреспондент Даниил Безсонов в Telegram-канале, в это время там проходило мероприятие Вооруженных сил Украины, внутри находилось большое количество украинских военнослужащих.

«Удар пришелся по ресторану "Тбилисо", точно в здание. Там было какое-то мероприятие ВСУ. Военнослужащие приехали минимум на трех автобусах», — говорится в сообщении. Уточняется, что после удара начался пожар.

На место происшествия приехали две машины скорой помощи, а также около 15 пикапов ВСУ. Как пишет военкор, жертвами удара стали минимум 50 человек, сейчас оттуда вывозят их тела. Официального подтверждения этой информации пока не было.

В ночь на 1 октября стало известно о массированном ударе российских войск по Харькову. По словам очевидцев, после серии взрывов в некоторых районах города пропало электричество.

