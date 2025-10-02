Прожившая 20 лет в Канаде россиянка вернулась на родину по веской причине

Прожившая 20 лет в Монреале русская канадка Таисия Архангельская вернулась на родину, в Россию, по одной веской причине — она хочет найти себе русского мужа. Свое решение она объяснила в личном блоге, на который обратил внимание «Царьград».

По словам Архангельской, в РФ она вернулась еще в 23 года. Сейчас ей уже 27.

В Канаде, отмечает она, очень сложно построить здоровые отношения, так как местные мужчины привыкли к феминизму канадок, для которых любое проявление внимания — нарушение личных границ. Подобные отношения, признается девушка, ей не подходят, так как ей кажется, что в них «будто состоят бесполые люди, которые делят все строго пополам».

В России же все иначе. Здесь, говорит Архангельская, мужчины более открытыми к проявлению чувств. Также русские кажутся ей более живыми и понятными.

«Лично я считаю, что смогу построить семью именно с русским, потому что мужчины моего поколения — большие трудяги, которые сохранили семейные ценности», — заключила она.

