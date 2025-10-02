Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

Путин: Желающим нанести стратегическое поражение России пора успокоиться

Странам, желающим нанести стратегическое поражение России, пора уже успокоиться на фоне изменения мировых реалий. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте.

«Европейские политики пытаются залатать трещины в здании Европы путем формирования образа врага в лице России», — отметил российский лидер.

При этом глава государства выразил надежду, что обреченность подобной стратегии «дойдет даже до самых упрямых тугодумов».

Ранее Путин прокомментировал попытки Запада установить гегемонию пословицей. Он сказал: Против лома нет приема, окромя другого лома, и такой лом появляется всегда». Таким образом он высказался о стратегии стран НАТО.