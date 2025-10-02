Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:44, 2 октября 2025Мир

Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

Путин: Желающим нанести стратегическое поражение России пора успокоиться
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Странам, желающим нанести стратегическое поражение России, пора уже успокоиться на фоне изменения мировых реалий. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте.

«Европейские политики пытаются залатать трещины в здании Европы путем формирования образа врага в лице России», — отметил российский лидер.

При этом глава государства выразил надежду, что обреченность подобной стратегии «дойдет даже до самых упрямых тугодумов».

Ранее Путин прокомментировал попытки Запада установить гегемонию пословицей. Он сказал: Против лома нет приема, окромя другого лома, и такой лом появляется всегда». Таким образом он высказался о стратегии стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение Европе

    Путин посоветовал Западу поспать

    Путин назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине

    Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

    Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

    В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

    Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

    Путин высказался о военных противостояниях с участием России

    Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

    Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости