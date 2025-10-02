Мир
Путин высказался о попытках гегемонии Запада пословицей

Путин высказался о попытках гегемонии Запада пословицей про лом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки гегемонии Запада пословицей. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет пресс-служба Кремля в Telegram.

«Против лома нет приема, окромя другого лома, и такой лом появляется всегда», — высказался российский лидер.

Президент также отметил, что Запад не готов отказаться от гегемонии. По его словам, западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.

Вместе с тем президент РФ напомнил об отказе России войти в НАТО. Он обратил внимание, что такой ответ Москва получала дважды.

