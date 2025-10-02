Путин ответил желающим нанести стратегическое поражение России

Путин: Россия никогда не проявит слабость и нерешительность

Россия никогда не проявит слабость и нерешительность. Такими словами президент России Владимир Путин ответил желающим нанести стратегическое поражение стране, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, отечественная история доказала, что проявление слабости для государства недопустимо, поскольку это может создать иллюзию для других стран, что какой-то вопрос можно решить с помощью силы.

«Слабости и нерешительности Россия не проявит никогда. Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования», — обозначил Путин.

Ранее Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России. Он призвал их успокоиться на фоне изменения мировых реалий.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В мероприятии принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая.