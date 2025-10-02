Мир
18:54, 2 октября 2025

Путин посоветовал Западу поспать

Путин обратился к элитам Запада фразой «спите спокойно»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к элитам Запада фразой «спите спокойно». Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов», — объявил Путин.

До этого президент России отметил, что Запад не готов отказаться от гегемонии. По его словам, западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.

