Путин посоветовал Западу поспать

Путин обратился к элитам Запада фразой «спите спокойно»

Президент России Владимир Путин обратился к элитам Запада фразой «спите спокойно». Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов», — объявил Путин.

До этого президент России отметил, что Запад не готов отказаться от гегемонии. По его словам, западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.