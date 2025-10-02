Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

Путин: Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным за океанами

Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным «за океанами». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел, "там за туманами", ну, или "там за океанами"», — сказал российский лидер.

По его словам, в современном мире с растущей ролью культурно-исторической и цивилизационной специфики разных стран необходимо искать точки соприкосновения интересов.

Ранее Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире «ставки чрезвычайно высоки», и необходимо быть готовыми ко всему.