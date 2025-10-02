Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

ТАСС: Три человека пострадали во время перестрелки у сельской школы в Дагестане

Три человека получили ранения в результате перестрелки в дагестанском селе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Как уточняет Baza, стрельба произошла рядом с сельской школой в селе Унцукуль. Все пострадавшие – мужчины в возрасте от 26 до 30 лет. Их госпитализировали в местную больницу с проникающими ранениями ноги, живота и груди.

Раненым требуется переливание крови.

Ранее сообщалось, что перестрелка около школы в Дагестане произошла между учениками. Пока эта версия не нашла своего подтверждения.