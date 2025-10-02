Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

Три человека получили ранения в результате перестрелки в дагестанском селе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Как уточняет Baza, стрельба произошла рядом с сельской школой в селе Унцукуль. Все пострадавшие – мужчины в возрасте от 26 до 30 лет. Их госпитализировали в местную больницу с проникающими ранениями ноги, живота и груди.
Раненым требуется переливание крови.
Ранее сообщалось, что перестрелка около школы в Дагестане произошла между учениками. Пока эта версия не нашла своего подтверждения.