14:06, 2 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

ТАСС: Три человека пострадали во время перестрелки у сельской школы в Дагестане
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Три человека получили ранения в результате перестрелки в дагестанском селе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Как уточняет Baza, стрельба произошла рядом с сельской школой в селе Унцукуль. Все пострадавшие – мужчины в возрасте от 26 до 30 лет. Их госпитализировали в местную больницу с проникающими ранениями ноги, живота и груди.

Раненым требуется переливание крови.

Ранее сообщалось, что перестрелка около школы в Дагестане произошла между учениками. Пока эта версия не нашла своего подтверждения.

