Раскрыты подробности дела арестованного начальника главка МЧС российского региона

Начальника ГУ МЧС по КБР Надежина этапировали в Москву

Начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора Михаила Надежина этапировали в Москву. Подробности дела раскрывает РИА Новости.

Басманный суд Москвы арестовал Надежина на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Известно, что арестованный возглавляет ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2016 году он уже попадал под следствие — его подозревали в превышении полномочий на 6,2 миллиона рублей при заключении госконтракта. Однако до суда дело не дошло.

Ранее сообщалось, что новое дело связано с решением вопросов с документами по пожарной безопасности.