Задержан начальник главка МЧС российского региона

Начальника ГУ МЧС по КБР Надежина задержали за взятку

Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Задержание прошло в доме Надежина в рамках уголовного дела по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он получил два миллиона рублей в качестве взятки.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, в доме Надежина проходят обыски. Предварительно, дело связано с решением вопросов с документами по пожарной безопасности.

