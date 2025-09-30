Силовые структуры
10:37, 30 сентября 2025

Задержан начальник главка МЧС российского региона

Начальника ГУ МЧС по КБР Надежина задержали за взятку
Илона Палей

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Задержание прошло в доме Надежина в рамках уголовного дела по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он получил два миллиона рублей в качестве взятки.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, в доме Надежина проходят обыски. Предварительно, дело связано с решением вопросов с документами по пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что бывшему замглавы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 55 миллионах рублей.

