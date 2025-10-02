Забота о себе
14:35, 2 октября 2025

Россиян предостерегли от популярного метода самолечения простуды

Лор Джапаридзе: Лечение ОРВИ эфирными маслами может вызвать у детей аллергию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Использование эфирных масел при лечении простуды у детей может быть не только бесполезно, но и опасно, предупредила россиян оториноларинголог Людмила Джапаридзе. Такое мнение она выразила в беседе с «Лентой.ру».

«Применять эфирные масла для ингаляций можно, только если это прямо указано на упаковке. Однако большинство из таких масел добавлять в небулайзер категорически нельзя — они могут вызвать аллергию у детей. Кроме того, доказанного лечебного эффекта у таких процедур нет», — объяснила Джапаридзе.

Она назвала опасным и другой популярный метод самолечения простуды — смазывание слизистой носа эфирными маслами. По словам врача, это очень опасно, поскольку масляная пленка парализует работу ресничек, которые должны очищать дыхательные пути, из-за чего инфекции проще закрепиться на слизистой. В результате дыхание ухудшается, а риск осложнений возрастает.

Не менее вредным может быть и прием эфирных масел внутрь. «Подобные эксперименты не только не имеют доказанной пользы, но и могут быть токсичными. Масла раздражают слизистые и в ряде случаев приводят к серьезным реакциям. Помните: натуральное не значит безопасное, особенно когда речь идет о здоровье детей», — подытожила врач.

Ранее доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева предупредила о вреде газированной воды для детей. Детям до семи лет лучше воздержаться от ее употребления, так как она раздражает желудочно-кишечный тракт и может вызвать дискомфорт, объяснила она.

