Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:31, 20 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыт вред газированной воды для детей

Доцент Росбиотех Лебедева: Газированная вода может навредить ребенку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bearfotos on Freepik

Детям до семи лет лучше не наливать газированную воду, так как она раздражает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и может вызвать дискомфорт. В разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева отметила, что газировка детям допустима в небольших количества и при отсутствии проблем с ЖКТ.

«Газированная вода содержит растворенный углекислый газ, который придает ей характерные пузырьки и кисловатый вкус. Вода без газа лишена этого компонента и считается более нейтральной для пищеварения. Газированная вода может вызывать вздутие, отрыжку и дискомфорт из-за выделения углекислого газа в желудке. У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом, например при гастрите или рефлюксе, она способна усиливать кислотность и раздражение слизистой», — сказала Лебедева.

Она подчеркнула, что вода без газа — более безопасный вариант, так как не провоцирует лишнего газообразования и лучше утоляет жажду без побочных эффектов.

Летом газированная вода может казаться освежающей, но при активном потоотделении и обезвоживании лучше выбирать воду без газа — она быстрее восстанавливает баланс жидкости

Анастасия Лебедева доцент Росбиотех Анастасия Лебедева

Осенью, когда иммунитет детей ослаблен, стоит избегать газировки, чтобы не раздражать ЖКТ перед сезоном простуд, добавила специалист. Минеральную воду с газом стоит предлагать ребенку только лечебно-столовую и по рекомендации педиатра, считает Лебедева.

Безгазовая вода однозначно безопаснее для детского желудка в любое время года. Газированная допустима в небольших количествах, если у ребенка нет проблем с пищеварением. Оптимальный выбор — чистая негазированная вода, особенно для детей до семи лет

Анастасия Лебедева доцент Росбиотех Анастасия Лебедева

В мае уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направляла на рассмотрение в Госдуму предложение запретить продажи сладкой газировки детям. По ее мнению, чрезмерное употребление подобного вида напитков сильно вредит здоровью не только детей, но и подростков. По этой причине, полагает она, властям следует запретить розничные продажи газировки несовершеннолетним. В составе этих напитках содержится много искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов, напомнила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России в Венгрию по «Дружбе» возобновили. Будапешт поблагодарил Москву и призвал Киев оставить страну в покое

    У российских работодателей заметили снижение интереса к одной категории работников

    Раскрыт вред газированной воды для детей

    Блогер описал девушек в Молдавии фразой «охотно выходят замуж за русских»

    Бастрыкина предложили на пост главы Верховного суда

    Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали

    Уиткофф рассказал о проведенном с окружением Путина времени

    Стала известна судьба исчезнувшего после столкновения с медведем человека

    Любителям экспериментов в постели назвали скрытые риски одной жаркой эротической фантазии

    Трамп дважды оговорился в разговоре о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости