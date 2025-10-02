Россиянам назвали порядок действий при подозрении на ошибку в налогах

Экономист Антонова: Отсутствие привычного налога может указать на мошенничество

При подозрении на ошибку в начислении имущественного налога не стоит его сразу оплачивать, заявила преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России Мария Антонова. Алгоритм действий в такой ситуации она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Проверяем все объекты недвижимости, сверяем корректность кадастровых номеров земельных участков, мощность двигателя автомобиля, отмену или введение местных льгот и прочие нюансы. А также сравниваем свою налоговую нагрузку за этот год с аналогичной суммой за прошлый год — сильно поменяться она не должна, только если вы не продали или приобрели новый объект налогообложения», — объяснила Антонова.

Несение налоговых расходов прямо свидетельствует о праве владения объектом недвижимости, земельным участком или транспортным средством. А вот отсутствие по нему рассчитанного налоговиками налога может свидетельствовать и о мошеннических действиях с вашим имуществом Мария Антонова экономист

Если возникают сомнения в корректности начислений, нужно реагировать, подчеркнула экономист. По ее словам, первым делом следует обратиться в налоговый орган для проверки и актуализации информации об имуществе.

«В нашем случае обращаемся по факту выявления в уведомлении неточностей. Одновременно с этим запрашиваем акты сверки по вызывающим сомнения периодам и налогам и ни в коем случае не платим имущественные налоги до момента выявления расхождений. Потому что лучше их недоплатить, чем потом возвращать и зачитывать. Но тут вопрос в их размере, если они для вас не существенны, можно и провести оплату, а потом уже корректировать базу», — сказала собеседница «Ленты.ру».

После проверки налоговый орган уведомит о ее результатах. При несогласии с выводами проверки надо отвезти подтверждающие вашу позицию документы, а следующим этапом могут стать жалоба и судебное разбирательство.

Ранее россиянам назвали условие принудительного взыскания налога на имущество. Это может случиться после 30 дней просрочки оплаты. При этом ситуация может дойти и до конфискации имущества.