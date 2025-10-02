Экономика
10:50, 2 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали условие принудительного взыскания налога на имущество

Экономист Полякова: После просрочки деньги на налог могут списать принудительно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Nekrasov / Shutterstock / Fotodom

При просрочке оплаты имущественного налога на 30 дней средства со счетов могут списать принудительно, предупредила экономист и предприниматель Анна Полякова. О последствиях неуплаты имущественного налога она рассказала «Ленте.ру».

«Если в течение 30 дней вы не докажете, что начисления некорректны, или не подадите возражение, деньги спишут принудительно с банковских счетов, электронных кошельков и даже цифровых рублей. При этом на счете должна остаться сумма в размере МРОТ. Если средств не хватит, наложат арест на имущество — квартиру, транспорт, аудио, видео и бытовую технику, телефоны и прочее», — перечислила экономист.

Полякова подчеркнула, что единственное жилье и вещи первой необходимости изъять не могут. Среди прочих последствий неуплаты налога она назвала потерю деловой репутации, так как Федеральная налоговая служба уведомит работодателя о долге.

«После двух месяцев просрочки при долге от 10 тысяч рублей вы не сможете выехать за рубеж, даже в командировку — ни наземным транспортом, ни самолетом. Усложнит положение статус индивидуального предпринимателя, так как взыскание будет проходить через суд и часто касается крупных сумм. Плюс, если власти обнаружат, что вы еще и недоплатили предпринимательские налоги, это грозит административной и даже уголовной ответственностью», — заключила Полякова.

Ранее в России предложили передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг и пустующие жилые помещения. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский

