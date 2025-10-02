Россиянам назвали способ регулировать тепло батарей

Депутат Кошелев: Индивидуальные системы позволят регулировать тепло в квартирах

Индивидуальные системы регулирования температуры помогут россиянам самостоятельно управлять теплом батарей в квартирах. Оптимальным этот способ отопления назвал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

По словам депутата, подобная включает терморегуляторы на батареях, умные термостаты и устройства погодного регулирования — они адаптируют подачу тепла под условия на улице. Парламентарий отметил, что у центрального отопления есть ряд ограничений, связанных с массовым характером услуг. Поэтом в межсезонье в квартирах часто бывает слишком жарко или, наоборот, слишком холодно.

«Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы в каждой квартире была индивидуальная система, регулирующая температуру батарей, и счетчик, фиксирующий объем потребления», — подчеркнул Кошелев. Тогда россияне будут жить в комфортном микроклимате и платить только за то, что реально потребляют.

Ранее россиянам посоветовали попросить перерасчет платы при плохом отоплении жилья.